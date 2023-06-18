W.G. Nunn Elementary announces 4th Nine Weeks Honor Roll 2022-23
1st Grade Honor Roll w/Distinction: Bryson Bartlett, Ashton Brown, Gabriella Brown, Ava Chaney, Walker Combass, Allen Cook, Cameron Davis, Jayden Davis, Camryn Flowers, Angel Ford, Marlei Foster, Taylor Goodman, Jermanie Graydon, Jakobe Hart, Khyli Hatcher, Aiden Hazard, Marquail Johnson, Kinsley Jones, Eniyah King, Ariyah Lewis, Ni’zhoni Manning, Grayson Mashburn, Ava Miller, Savanna Morrison, Amir Poole, Jaelynn Poole, Andrew Reynolds, Skylar Seay, Christian Simpson, Avyn Smith, Bryson Smith, Ja’Leah Smith, Alijah Thomas, Justine Wade, Hakeem Wallace, Jamiya Walters, Dylan Williams, Malay Williams
1st Grade Honor Roll: Grace Allgary, Na’ylia Ashley, Briya Bright, Amia Clark, Cali Cooper, Jermaine Cooper, Haven Cournoyer, Taylor Crawford, Ay’den Fillmore, Autumn Godfrey, Khalil Goins, Isiah Golden, Alexis Grant, Ja’Liah Habersham, Zion Horne, Kierstyn Horton, Liam Keeley, Dawson Kimbrough, Jean Moore, Kree Nelson, Aubrey Phillips, Darius Reed, Xai’shon Ryan, Janiyah Smith, Dre Thomas, Princeton Washington, Gavin Watson, Pere Webb, Sha’Mar Williams, Taylor Williams, Ryleigh Wright
2nd Grade Honor Roll w/Distinction: Noelle Arnold, Darryon Brown, Zyreonna Brown, Antioneta Burke, Cassidy Cargle, Brianna Cobb, Kieran Davis, Zayne Dazme, Anthony Forgille, Kaliyah Fountain, Kyran Glaze, Tikeema Green, Brandon Griffin, Aden Hall, Michelle Harris, Kane Hawkins, Keon Jackson, Laura Johnson, Kody Laster, Kenzley McCoggle, Eriyah McKinney, Tru Mickens, Jorden Miller, Bryan Parker, Christine Robinson, Tyrell Rodriguez-Roberts, Emeri Smith, Laila Stafford, Kamari Stokes, Braylynn Summerlin, Tavares Taylor, Cortney Taylor, Destinie Thompson, Taylor Thompson, David Vasquez-Meza, Dekoven Walls, Gabrielle Washington, Janante Williams, Zy’Eriel Williams, Alayah Wims, Peyton Zanders
2nd Grade Honor Roll: Aiden Adkins, Zonte Baker, Carter Chappell, Claire Cleckley, Lyfe Cooper, Antwan Davis, Paige Davis, Destiny Desir, A’NiLynn Dixon, Jayden Dyal, Jayceon Foster, Lr’Rease Foster, Noah Goodloe, De’Onnie Hall, Elijah Jackson, Malahkai Jackson, Skylar Jordan, Jahndel Lowe, Liam McCoggle, Kyrie McIntyre, Lydia Mckee, Jeleyah Merritt, Caiden Randolph, Cameron Rhodes, Gabriel Riley, Jeremiah Robinson, Christionna Rodriguez, Skylar Stone, Ricky Thomas, Makhala Washinton, Kayson Wesley, Zion Williams, Taylor Willis, Malcolm Wilson, Bryan Yat-Mendez.
3rd Grade Honor Roll w/Distinction: Judah Burke, Kamille Burke, Kah’mil Esther, Ty Ezzell, Micah Ferguson, Kaidence Foster, Mikel Grosvenor, Haleigh Hightower, Lyllith Hodge, John Holmes, Jer’Miah Irving, Miracle Jenkins, Kristionna Matchett, Isaiah Newsome, Aarsh Patel, Krisha Patel, Eleck Williams, Millie Wolfe, Wesley Young
3rd Grade Honor Roll: Richard Blair, Jordon Browning, Karla Nicole Campos, Jazlyn Davis, Mariah Davis, Rodney Davis, Cambria Ebarb, Adriana George, Daniel Gregory, Mariah Guevara, Kannon Howell, Aiden Hudson, Kaiden Jones, McKinley Jones, Autumn Kiser, Skylar Lewis, Isabella Matchett, Ava McField, Gabriel Medina, London Mobley, Prince Patel, Jonah Randall, Carmyn Raymond, Karlee Staten, Trinity Stibbins, Shon’Niyha Tucker, Kathleen Vallotton, Ja’Quavia Washington, William Welch, Rilee Wright, Charlotte Young
4th Grade Honor Roll w/Distinction: Aaliyah Anderson, Tyler Anderson, Yaazmine Belcher, Maleah Bell, Ansley Bennett, Aubrey Bolden, Jeremiah Brantley, De’ondre Brown, Whitley Brown, Ava Cannister, Patience Cardona, Micah Casto, Caden Chaney, Donovan Cherry, Nyla Copeland, Ty’kee Dennard, Logan Eppes, Addison Fluker, Natalie Gonzalez, Chase Jackson, Landon Jackson, Trey Jenkins, Zarrion Jiles, Nicole Lapp, London McCormick, Raivyn McCormick, Matthew Mullis, Khamari Paige, Tirth Patel, Vraj Patel, Ria Rapier, Allyson Reyes, Jaylah Rhodes, Drake Rohrbach, Orazio Strealy, Juliana Stubbs, Elijah Taylor, Kinsley Walker, Orlando Warren, Mason Wertz, Ay’riyah Whitlock, Madison Winterstein
4th Grade Honor Roll: Jurnee Belton, Caja Berrian, Shontia Berrian, Messiah Boykin, Jakolbe Brown, Jalayah Brown, JoLynn Burke, Anna Cannister, Kayden Davis, Lavontae Davis, Nevaeh Decamp, Mikaela Familia De Los Santos, Jordan Frazier, Zaidyn Fullmore, Khobe Gary, Eric Graham, Corbitt Harless, Abigail Hitson, Jaila Hooker, Kenneth Howell, Ciara Hutcherson, Major Jackson, Maurice Jackson, Aaliyah Johnson, A’Niylah Jones, Braylin Jordan, Janiyah Lee, Khalia McCoggle, Bruce Minus, Ansley Mooney, Chancellor Myers, Aiuadae Newsome, Jamoni Newton, Kailynn Oliver, Tyler Parrilla, Kanish Patel, Riddhi Patel, Skylar Pittman, Jaziel Porras Orendain, Kaylah Rhodes, Kade Roberts, Sydney Robinson, Mia Ruiz Cortez, Jamal Scott, Aiden Walker, Za’Riya Weatherspoon, Bransten Webb-Jones, Joseph Williams
5th Grade Honor Roll w/Distinction: Andrew Akers, Lillie Butzin, Kaiden Cook, Lydia Davis, Annalee Escalera, Edward James, Jeriah Jordan, Addison Lewis, Taityana Miles, Vance O’Connell, Kara Peters, Khoi Pham, Taylor Robinson, Samiyah Turner, Claire Wolfe
5th Grade Honor Roll: Jujuan Adams, Joriel Anusencion, Jordan Arnold, Xionne Backey, Alexander Baity, Janyla Barkley, Leah Battley, Annie Bish, Sean Brown, Jeremiah Conner, Avery Cribbs, Jacob Crockett, Rudolph Davis, Amarie Decamp, Khristian Dixon, Zaynah Fair, Ethan George, Lillian Godwin, Audrey Goodwin, Gavin Griner, Zoey Harris, Jaxson Hicks, Bayleigh Hill, Rhiley Ivey, Olivia Jackson, Emmerson Jowers, Andrew Kimber, Kaylen Lewis, Elena Maccow, Viktoria McCall, Valeria Melendez De La Rosa, Ariah Myers, Skylar Nobles, Roberto Ortiz, Wesley Ragsdale, Au’Bri Rizer, Aryaauna Shelton, Zariah Sims, Kaylee Stacks, Athena Taulbee, Tamera Taylor, Lucian Tharnish, Bryce Umpleby, Charly Utrera, Brylee Vince, Railyn Walker, Julian Welch, Rylan Whightsel, Akila Willis
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