TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 40
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
615 AM EST WED MAR 9 2022

TORNADO WATCH 40 IS IN EFFECT UNTIL 100 PM EST FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

   GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

APPLING              ATKINSON            BACON
BAKER                BEN HILL            BERRIEN
BLECKLEY             BROOKS              CALHOUN
CLAY                 CLINCH              COFFEE
COLQUITT             COOK                CRISP
DECATUR              DODGE               DOOLY
DOUGHERTY            EARLY               ECHOLS
EMANUEL              GLASCOCK            GRADY
HOUSTON              IRWIN               JEFFERSON
JEFF DAVIS           JOHNSON             LANIER
LAURENS              LEE                 LOWNDES
MACON                MARION              MILLER
MITCHELL             MONTGOMERY          PEACH
PULASKI              QUITMAN             RANDOLPH
SCHLEY               SEMINOLE            STEWART
SUMTER               TELFAIR             TERRELL
THOMAS               TIFT                TOOMBS
TREUTLEN             TURNER              TWIGGS
WASHINGTON           WEBSTER             WHEELER
WILCOX               WILKINSON           WORTH

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you