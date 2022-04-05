As storms occur in nearby counties, including Tift, the tornado watch for Lowndes and adjoining continues to be in effect. 

From the National Weather Service

TORNADO WATCH 96 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS


GA
.    GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

APPLING              ATKINSON            BACON
BAKER                BALDWIN             BEN HILL
BERRIEN              BIBB                BLECKLEY
BROOKS               CALHOUN             CHATTAHOOCHEE
CLAY                 COFFEE              COLQUITT
COOK                 CRAWFORD            CRISP
DECATUR              DODGE               DOOLY
DOUGHERTY            EARLY               EMANUEL
GLASCOCK             GRADY               HANCOCK
HARRIS               HOUSTON             IRWIN
JEFFERSON            JEFF DAVIS          JOHNSON
JONES                LAMAR               LANIER
LAURENS              LEE                 LOWNDES
MACON                MARION              MERIWETHER
MILLER               MITCHELL            MONROE
MONTGOMERY           MUSCOGEE            PEACH
PIKE                 PULASKI             QUITMAN
RANDOLPH             SCHLEY              SEMINOLE
STEWART              SUMTER              TALBOT
TAYLOR               TELFAIR             TERRELL
THOMAS               TIFT                TOOMBS
TREUTLEN             TROUP               TURNER
TWIGGS               UPSON               WARREN
WASHINGTON           WEBSTER             WHEELER
WILCOX               WILKINSON           WORTH
$$

React to this story:

1
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you