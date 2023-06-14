From the National Weather Service ...
TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS ... GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE
BAKER BEN HILL BERRIEN
BROOKS CALHOUN CHATTAHOOCHEE
CLAY COLQUITT COOK
CRISP DECATUR DOOLY
DOUGHERTY EARLY GRADY
HARRIS HEARD IRWIN
LANIER LEE LOWNDES
MACON MARION MERIWETHER
MILLER MITCHELL MUSCOGEE
QUITMAN RANDOLPH SCHLEY
SEMINOLE STEWART SUMTER
TALBOT TAYLOR TERRELL
THOMAS TIFT TROUP
TURNER WEBSTER WILCOX
WORTH
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.