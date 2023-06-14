From the National Weather Service ...

TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS ... GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER BEN HILL BERRIEN

BROOKS CALHOUN CHATTAHOOCHEE

CLAY COLQUITT COOK

CRISP DECATUR DOOLY

DOUGHERTY EARLY GRADY

HARRIS HEARD IRWIN

LANIER LEE LOWNDES

MACON MARION MERIWETHER

MILLER MITCHELL MUSCOGEE

QUITMAN RANDOLPH SCHLEY

SEMINOLE STEWART SUMTER

TALBOT TAYLOR TERRELL

THOMAS TIFT TROUP

TURNER WEBSTER WILCOX

WORTH

Terry Richards is the senior reporter for The Valdosta Daily Times.

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