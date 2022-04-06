From the National Weather Service:

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 100 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL GEORGIA

BERRIEN               BROOKS                COLQUITT
COOK                  LANIER                LOWNDES
THOMAS

IN SOUTHWEST GEORGIA

GRADY                 MITCHELL

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADEL, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE,
BEACHTON, BERRIEN CO A/P, BLUE SPRINGS, BRANCHVILLE,
BROOKS CO A/P, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, COOK CO A/P, COTTLE,
COTTON, COURTHOUSE, DILLON, DIXIE, ELPINO, EMPRESS, GRADY CO A/P,
GREGGS, GROOVERVILLE, LACONTE, LAKELAND, MASSEE, METCALF,
MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P,
NANKIN, NASHVILLE, PASCO, PELHAM, PINE PARK, PINE VALLEY,
QUITMAN, SPENCE AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE, VALDOSTA,
VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, AND WEBER.

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