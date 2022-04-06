From the National Weather Service:
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 100 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK LANIER LOWNDES THOMAS IN SOUTHWEST GEORGIA GRADY MITCHELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADEL, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BEACHTON, BERRIEN CO A/P, BLUE SPRINGS, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, COOK CO A/P, COTTLE, COTTON, COURTHOUSE, DILLON, DIXIE, ELPINO, EMPRESS, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE, LACONTE, LAKELAND, MASSEE, METCALF, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, PASCO, PELHAM, PINE PARK, PINE VALLEY, QUITMAN, SPENCE AIRPORT, TEETERVILLE, THOMASVILLE, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, AND WEBER.
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