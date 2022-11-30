THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 577 TO

INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL NOON EST TODAY

IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN BIG BEND FLORIDA

FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON

LEON LIBERTY WAKULLA

IN PANHANDLE FLORIDA

GULF

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL GEORGIA

BROOKS THOMAS

IN SOUTHWEST GEORGIA

DECATUR GRADY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, APALACHICOLA, AUSMAC,

BAINBRIDGE, BAY CITY, BEACHTON, BETHEL, BEVERLY, BLUE SPRINGS,

BRADFORDVILLE, BROOKS CO A/P, BUCK SIDING, CAIRO, CAPEL,

CAPITOLA, CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES,

CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, DALKEITH, DECATUR CO A/P,

DILLON, DILLS, DIXIE, DRIFTON, ELPINO, EMPRESS, FESTUS,

FORT GADSDEN, GRADY CO A/P, GROOVERVILLE, HANOVER,

HARDIN HEIGHTS, HILLIARDVILLE, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, JARROTT,

KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LITTMAN, LYNN,

MACLAY STATE GARDENS, METCALF, MONCRIEF, MONTICELLO, NANKIN,

OAK GROVE, ODENA, PASCO, PINE PARK, PORT ST. JOE, QUINCY,

QUINCY AIRPORT, QUITMAN, SANTA CLARA, SOPCHOPPY, ST. MARKS,

STEINHAM STORE, SWEETWATER, TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TILTON,

WAKULLA SPRINGS, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA,

AND WHITE CITY.

Terry Richards is the senior reporter for The Valdosta Daily Times.

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