THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 577 TO
INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL NOON EST TODAY
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY WAKULLA
IN PANHANDLE FLORIDA
GULF
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BROOKS THOMAS
IN SOUTHWEST GEORGIA
DECATUR GRADY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, APALACHICOLA, AUSMAC,
BAINBRIDGE, BAY CITY, BEACHTON, BETHEL, BEVERLY, BLUE SPRINGS,
BRADFORDVILLE, BROOKS CO A/P, BUCK SIDING, CAIRO, CAPEL,
CAPITOLA, CAPPS, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, DALKEITH, DECATUR CO A/P,
DILLON, DILLS, DIXIE, DRIFTON, ELPINO, EMPRESS, FESTUS,
FORT GADSDEN, GRADY CO A/P, GROOVERVILLE, HANOVER,
HARDIN HEIGHTS, HILLIARDVILLE, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, JARROTT,
KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LITTMAN, LYNN,
MACLAY STATE GARDENS, METCALF, MONCRIEF, MONTICELLO, NANKIN,
OAK GROVE, ODENA, PASCO, PINE PARK, PORT ST. JOE, QUINCY,
QUINCY AIRPORT, QUITMAN, SANTA CLARA, SOPCHOPPY, ST. MARKS,
STEINHAM STORE, SWEETWATER, TALLAHASSEE, THOMASVILLE, TILTON,
WAKULLA SPRINGS, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA,
AND WHITE CITY.
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