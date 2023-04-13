From the National Weather Service ...
TORNADO WATCH 134 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
GAC001-003-005-017-019-023-025-039-049-053-065-069-075-079-081-
091-093-095-101-127-145-153-155-161-173-177-193-197-215-225-229-
235-243-249-259-261-263-269-271-273-277-287-299-305-307-309-315-
321-132300-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0134.230413T1640Z-230413T2300Z/
GA
. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE
APPLING ATKINSON BACON
BEN HILL BERRIEN BLECKLEY
BRANTLEY CAMDEN CHARLTON
CHATTAHOOCHEE CLINCH COFFEE
COOK CRAWFORD CRISP
DODGE DOOLY DOUGHERTY
ECHOLS GLYNN HARRIS
HOUSTON IRWIN JEFF DAVIS
LANIER LEE MACON
MARION MUSCOGEE PEACH
PIERCE PULASKI RANDOLPH
SCHLEY STEWART SUMTER
TALBOT TAYLOR TELFAIR
TERRELL TIFT TURNER
WARE WAYNE WEBSTER
WHEELER WILCOX WORTH
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