Tornado
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From the National Weather Service ...

TORNADO WATCH 134 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

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321-132300-

/O.NEW.KWNS.TO.A.0134.230413T1640Z-230413T2300Z/

GA

. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

APPLING ATKINSON BACON

BEN HILL BERRIEN BLECKLEY

BRANTLEY CAMDEN CHARLTON

CHATTAHOOCHEE CLINCH COFFEE

COOK CRAWFORD CRISP

DODGE DOOLY DOUGHERTY

ECHOLS GLYNN HARRIS

HOUSTON IRWIN JEFF DAVIS

LANIER LEE MACON

MARION MUSCOGEE PEACH

PIERCE PULASKI RANDOLPH

SCHLEY STEWART SUMTER

TALBOT TAYLOR TELFAIR

TERRELL TIFT TURNER

WARE WAYNE WEBSTER

WHEELER WILCOX WORTH

Terry Richards is the senior reporter for The Valdosta Daily Times.

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