TORNADO WATCH 491, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS
EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN BIG BEND FLORIDA

DIXIE                 FRANKLIN              GADSDEN
JEFFERSON             LAFAYETTE             LEON
LIBERTY               MADISON               TAYLOR
WAKULLA

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL GEORGIA

BERRIEN               BROOKS                COLQUITT
COOK                  LANIER                LOWNDES
THOMAS

IN SOUTHWEST GEORGIA

BAKER                 DECATUR               GRADY
MITCHELL

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAMS BEACH, ADEL, ALMA,
APALACHICOLA, ATHENA, AUSMAC, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN,
BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY,
BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BOYD, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE,
BROOKS CO A/P, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE,
CABBAGE GROVE, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR,
CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS,
CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COTTLE,
COTTON, COURTHOUSE, CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, DAY,
DECATUR CO A/P, DILLON, DILLS, DIXIE, DRIFTON, ELMODEL WMA,
ELPINO, EMPRESS, FESTUS, FORT GADSDEN, GRADY CO A/P, GREGGS,
GROOVERVILLE, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HAWKINSTOWN,
HILLIARDVILLE, HINES, HOGGARD MILL, HOPEWELL, IVEYS MILL,
JARROTT, JONESBORO, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE,
LAKELAND, LITTMAN, LOVETT, LYNN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON,
MASSEE, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P,
MONCRIEF, MONTICELLO, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN,
NASHVILLE, NEWTON, OLD TOWN, PASCO, PELHAM, PERRY, PINE PARK,
PINE VALLEY, PINETTA, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN,
RED STORE CROSSROADS, SANTA CLARA, SOPCHOPPY, SPENCE AIRPORT,
ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, TALLAHASSEE, TEETERVILLE,
THOMASVILLE, TILTON, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
WAKULLA SPRINGS, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA,
AND YELLOW JACKET.

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