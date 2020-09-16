TORNADO WATCH 491, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA DIXIE FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON LAFAYETTE LEON LIBERTY MADISON TAYLOR WAKULLA IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BERRIEN BROOKS COLQUITT COOK LANIER LOWNDES THOMAS IN SOUTHWEST GEORGIA BAKER DECATUR GRADY MITCHELL THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAMS BEACH, ADEL, ALMA, APALACHICOLA, ATHENA, AUSMAC, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON, BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS, BOYD, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P, BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, BUCKVILLE, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, COOK CO A/P, COOKS HAMMOCK, COTTLE, COTTON, COURTHOUSE, CROSS CITY, CROSS CITY AIRPORT, DAY, DECATUR CO A/P, DILLON, DILLS, DIXIE, DRIFTON, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS, FESTUS, FORT GADSDEN, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE, HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HAWKINSTOWN, HILLIARDVILLE, HINES, HOGGARD MILL, HOPEWELL, IVEYS MILL, JARROTT, JONESBORO, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LITTMAN, LOVETT, LYNN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MASSEE, MAYO, METCALF, MIDWAY, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON, OLD TOWN, PASCO, PELHAM, PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED STORE CROSSROADS, SANTA CLARA, SOPCHOPPY, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TILTON, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WAKULLA SPRINGS, WEBER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, AND YELLOW JACKET.
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