THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 367 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL GEORGIA BROOKS LOWNDES THOMAS IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR GRADY SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSMAC, BAINBRIDGE, BEACHTON, BLUE SPRINGS, BROOKS CO A/P, CAIRO, CAPEL, DAVIS PARK, DECATUR CO A/P, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, ELPINO, EMPRESS, FAIRCHILD, GRADY CO A/P, GROOVERVILLE, HANOVER, LITTLE HOPE, LYNN, METCALF, MONCRIEF, NANKIN, PASCO, PINE PARK, QUITMAN, RIVERTURN, SEMINOLE STATE PARK, STEINHAM STORE, THOMASVILLE, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, AND WEST BAINBRIDGE.
breaking
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.