THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 367 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING

IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL GEORGIA

BROOKS                LOWNDES               THOMAS

IN SOUTHWEST GEORGIA

DECATUR               GRADY                 SEMINOLE

THIS INCLUDES THE CITIES OF AUSMAC, BAINBRIDGE, BEACHTON,
BLUE SPRINGS, BROOKS CO A/P, CAIRO, CAPEL, DAVIS PARK,
DECATUR CO A/P, DILLON, DIXIE, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE,
ELPINO, EMPRESS, FAIRCHILD, GRADY CO A/P, GROOVERVILLE, HANOVER,
LITTLE HOPE, LYNN, METCALF, MONCRIEF, NANKIN, PASCO, PINE PARK,
QUITMAN, RIVERTURN, SEMINOLE STATE PARK, STEINHAM STORE,
THOMASVILLE, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
AND WEST BAINBRIDGE.

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you