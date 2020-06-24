SEVERE THUNDERSTORM WATCH 300 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE

BAKER                BERRIEN             BIBB
BROOKS               CALHOUN             CHATTAHOOCHEE
CLAY                 COLQUITT            COOK
CRAWFORD             CRISP               DECATUR
DOOLY                DOUGHERTY           EARLY
GRADY                HARRIS              HOUSTON
LAMAR                LANIER              LEE
LOWNDES              MACON               MARION
MERIWETHER           MILLER              MITCHELL
MONROE               MUSCOGEE            PEACH
PIKE                 QUITMAN             RANDOLPH
SCHLEY               SEMINOLE            STEWART
SUMTER               TALBOT              TAYLOR
TERRELL              THOMAS              TIFT
TURNER               UPSON               WEBSTER
WORTH

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