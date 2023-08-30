TORNADO WATCH 661 IS IN EFFECT UNTIL 300 PM EDT FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
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127-161-165-173-179-183-185-191-229-251-267-279-299-305-
301900-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0661.230830T0935Z-230830T1900Z/
GA
. GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE
APPLING ATKINSON BACON
BRANTLEY BRYAN BULLOCH
CAMDEN CANDLER CHARLTON
CHATHAM CLINCH COFFEE
ECHOLS EFFINGHAM EVANS
GLYNN JEFF DAVIS JENKINS
LANIER LIBERTY LONG
LOWNDES MCINTOSH PIERCE
SCREVEN TATTNALL TOOMBS
WARE WAYNE
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