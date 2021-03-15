Andy’s Wings and Things & It’s All Good II B.O.O.

2525 N. Ashley St. Suite W.; March 10

91 - A

 

Arby’s

6901 Belleville Highway, Lake Park; March 9

96 - A

 

Baymont Inn & Suites

1725 Gornto Road; March 8

100 - A

 

Chick-Fil-A

3147 Inner Perimeter Road; March 9

100 - A

 

Church Street Cafe`

107 S. Church St., Hahira; March 11

91 - A

 

Clyattville Elementary School

5386 Madison Highway; March 10

100 - A

 

Eastern Moon

1044 Lakes Boulevard; March 9

87 - B

 

Family Pizza

5945 Bemiss Road; March 8

91 - A

 

Georgia Sheriff’s Boys Ranch

5671 Ga. 122 Highway E., Hahira; March 11

91 - A

 

Hahira Elementary School

350 Claudia Drive, Hahira; March 11

91 - A

 

Hahira Middle School

101 S. Nelson St., Hahira; March 11

100 - A

 

Hardees

7212 Lake Park Boulevard, Lake Park; March 9

100 - A

 

Highland Christian Academy

4023 Pine Grove Road; March 5

100 - A

 

Kirtan Corporation dba Apple Valley Cafe

1311 Ga Highway 122 W., Hahira; March 11

91 - A

 

Kreamkles

121 N. Patterson St.; March 10

100 - A

 

Krystal

1266 Lakes Boulevard, Lake Park; March 8

90 - A

 

Lin’s Hibachi and Chinese Food

1078 Lakes Boulevard, Lake Park; March 9

91 - A

 

Lowndes Middle School

2379 Copeland Road; March 10

100 - A

 

McDonald’s

4185 North Valdosta Road; March 4

94 - A

 

New China 1

205 S. Church St., Hahira; March 11

91 - A

 

Pizza Quick

4165 Bemiss Road, Suite C; March 4

100 - A

 

Relish-Big Tasty Burgers!

914 Baytree Road; March 10

100 - A

 

Restaurante Mexicano San Judas Tadeo

4333 Bemiss Road, Suite 12; March 10

92 - A

 

Rick’s Cafe`

1550 Commerce Drive; March 12

89 - B

 

Sallas Mahone Elementary School

3686 Lake Laurie Road; March 11

100 - A

 

Subway

902 Baytree Road; March 9

100 - A

 

Taco Bell

1258 Lakes Boulevard, Lake ark; March 8

100 - A

 

Tandoor

3008 James Road; March 10

100 - A

 

Thai Cruz

5913 Bemiss Road; March 8

91 - A

 

The Grill at Kinderlou

4005 Bear Lake Road; March 11

92 - A

 

The Mill Pizza Buffet and Games

1337 Baytree Road; March 8

90 - A

 

The Move Nutrition

3215 N. Oak St. Ext. Unit C; March 9

91 - A

 

The Q Deli Bar

1577 Baytree Road; March 4

100 - A

 

Travel Centers of America Popeyes

6901 Bellville Road, Lake Park; March 9

100 - A

 

Uncle Carlo’s Italian Restaurant

1024 Lakes Boulevard, Lake Park; March 9

100 - A

 

Wendy’s

3105 N. Oak Ext. St.; March 5

91 - A

 

Wendy’s Restaurant

3450 Madison Highway; March 10

91 - A

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