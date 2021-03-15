Andy’s Wings and Things & It’s All Good II B.O.O.
2525 N. Ashley St. Suite W.; March 10
91 - A
Arby’s
6901 Belleville Highway, Lake Park; March 9
96 - A
Baymont Inn & Suites
1725 Gornto Road; March 8
100 - A
Chick-Fil-A
3147 Inner Perimeter Road; March 9
100 - A
Church Street Cafe`
107 S. Church St., Hahira; March 11
91 - A
Clyattville Elementary School
5386 Madison Highway; March 10
100 - A
Eastern Moon
1044 Lakes Boulevard; March 9
87 - B
Family Pizza
5945 Bemiss Road; March 8
91 - A
Georgia Sheriff’s Boys Ranch
5671 Ga. 122 Highway E., Hahira; March 11
91 - A
Hahira Elementary School
350 Claudia Drive, Hahira; March 11
91 - A
Hahira Middle School
101 S. Nelson St., Hahira; March 11
100 - A
Hardees
7212 Lake Park Boulevard, Lake Park; March 9
100 - A
Highland Christian Academy
4023 Pine Grove Road; March 5
100 - A
Kirtan Corporation dba Apple Valley Cafe
1311 Ga Highway 122 W., Hahira; March 11
91 - A
Kreamkles
121 N. Patterson St.; March 10
100 - A
Krystal
1266 Lakes Boulevard, Lake Park; March 8
90 - A
Lin’s Hibachi and Chinese Food
1078 Lakes Boulevard, Lake Park; March 9
91 - A
Lowndes Middle School
2379 Copeland Road; March 10
100 - A
McDonald’s
4185 North Valdosta Road; March 4
94 - A
New China 1
205 S. Church St., Hahira; March 11
91 - A
Pizza Quick
4165 Bemiss Road, Suite C; March 4
100 - A
Relish-Big Tasty Burgers!
914 Baytree Road; March 10
100 - A
Restaurante Mexicano San Judas Tadeo
4333 Bemiss Road, Suite 12; March 10
92 - A
Rick’s Cafe`
1550 Commerce Drive; March 12
89 - B
Sallas Mahone Elementary School
3686 Lake Laurie Road; March 11
100 - A
Subway
902 Baytree Road; March 9
100 - A
Taco Bell
1258 Lakes Boulevard, Lake ark; March 8
100 - A
Tandoor
3008 James Road; March 10
100 - A
Thai Cruz
5913 Bemiss Road; March 8
91 - A
The Grill at Kinderlou
4005 Bear Lake Road; March 11
92 - A
The Mill Pizza Buffet and Games
1337 Baytree Road; March 8
90 - A
The Move Nutrition
3215 N. Oak St. Ext. Unit C; March 9
91 - A
The Q Deli Bar
1577 Baytree Road; March 4
100 - A
Travel Centers of America Popeyes
6901 Bellville Road, Lake Park; March 9
100 - A
Uncle Carlo’s Italian Restaurant
1024 Lakes Boulevard, Lake Park; March 9
100 - A
Wendy’s
3105 N. Oak Ext. St.; March 5
91 - A
Wendy’s Restaurant
3450 Madison Highway; March 10
91 - A
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