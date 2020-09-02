A Town Wings
2117 Bemiss Road; Aug. 24
95 - A
American Deli
1700 Norman Drive; Aug. 19
83 - B
Arby’s #5970
1202 N. St. Augustine Road; Aug. 26
95 - A
Chicken Salad Chick
3219 N. Oak St. Ext.; Aug. 10
91 - A
China Wok II
2129 Bemiss Road; Aug. 24
94 - A
Community Soup Kitchen
601 N. Lee St.; Aug. 14
96 - A
Cook Out Restaurant
1000 St. Augustine Road; Aug. 18
95 - A
Creations & Base of Operations for Smoothies by Vhee
2027 N. Ashley St.; Aug. 19
100 - A (Initial)
Dairy Queen
701 N. Ashley St.; Aug. 27
92 - A
El Barrio Taqueria, LLC
607 Baytree Road, Suite C; Aug. 18
100 - A (Initial)
Empanades and More LLC
402 Northside Drive, Suite C; Aug. 25
96 - A
Franks-A-Lot
3100 N. Patterson St.; Aug. 24
100 - A
Get Hooked on Nutrition
121 N. Ashley St.; Aug. 7
92 - A
Hibachi Express
1701 N. Ashley St.; Aug. 21
91 - A
Hunan House
1525 Baytree Road; Aug. 10
96 - A
Legacy Behavioral Health Services Cafeteria
3110 N. Oak St. Ext.; Aug. 13
96 - A
McDonald’s
4100 Bemiss Road; Aug. 12
84 - B
Panda Express Restaurant
1000 N. St. Augustine Road; Aug. 11
96 - A
Papa John’s Pizza
3310 Inner Perimeter Road, Suite A; Aug. 13
96 - A
Pine Grove Elementary School
4175 River Road; Aug. 26
100 - A
Pine Grove Middle School
4159 River Road; Aug. 26
100 - A
Popeye’s
2119 Bemiss Road; Aug. 19
53 - U
Popeyes
2119 Bemiss Road; Aug. 20
100 - A
Quality Inn at the Valdosta Mall
1705 Gornto Road; Aug. 10
100 - A
Rascals
4875 Highway 41 N.; Aug. 27
91 - A
Red Owl Coffee, Golden Dart Coffee Enterprises, LLC
4100 North Valdosta Road; Aug. 14
100 - A
Rick’s Cafe`
1550 Commerce Drive; Aug. 20
94 - A
Rico’s Tacos
250 N. St. Augustine Road; Aug. 26
96 - A
Smoothies By Vhee Mobile Unit
2027 N. Ashley St.; Aug. 19
100 - A (Initial)
Sonny’s BBQ
1701 Norman Drive; Aug. 19
91 - A
Starbucks
3316 N. Ashley St.; Aug. 20
94 - A
Subway
602 N. Ashley St.; Aug. 20
100 - A
Subway
4622 Bemiss Road; Aug. 12
94 - A
The Canopy at Azalea Grove
6002 N. Oak St.; Aug. 26
91 - A
The Mix Frozen Yogurt & Ice Cream
1803 Jerry Jones Drive; Aug. 14
100 - A
The Pepi Companies
4380 Old U.S. Hwy. 41 North, Hahira; Aug. 7
100 - A (Initial)
Uncle Carlo’s Italian Restaurant
1024 Lakes Boulevard; Aug. 11
100 - A (Initial)
Valdosta-Lowndes County Conference Center
1 Meeting Place; Aug. 10
100 - A
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