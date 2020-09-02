A Town Wings

2117 Bemiss Road; Aug. 24

95 - A

American Deli

1700 Norman Drive; Aug. 19

83 - B

Arby’s #5970

1202 N. St. Augustine Road; Aug. 26

95 - A

Chicken Salad Chick

3219 N. Oak St. Ext.; Aug. 10

91 - A

China Wok II

2129 Bemiss Road; Aug. 24

94 - A

Community Soup Kitchen

601 N. Lee St.; Aug. 14

96 - A

Cook Out Restaurant

1000 St. Augustine Road; Aug. 18

95 - A

Creations & Base of Operations for Smoothies by Vhee

2027 N. Ashley St.; Aug. 19

100 - A (Initial)

Dairy Queen

701 N. Ashley St.; Aug. 27

92 - A

El Barrio Taqueria, LLC

607 Baytree Road, Suite C; Aug. 18

100 - A (Initial)

Empanades and More LLC

402 Northside Drive, Suite C; Aug. 25

96 - A

Franks-A-Lot

3100 N. Patterson St.; Aug. 24

100 - A

Get Hooked on Nutrition

121 N. Ashley St.; Aug. 7

92 - A

Hibachi Express

1701 N. Ashley St.; Aug. 21

91 - A

Hunan House

1525 Baytree Road; Aug. 10

96 - A

Legacy Behavioral Health Services Cafeteria

3110 N. Oak St. Ext.; Aug. 13

96 - A

McDonald’s

4100 Bemiss Road; Aug. 12

84 - B

Panda Express Restaurant

1000 N. St. Augustine Road; Aug. 11

96 - A

Papa John’s Pizza

3310 Inner Perimeter Road, Suite A; Aug. 13

96 - A

Pine Grove Elementary School

4175 River Road; Aug. 26

100 - A

Pine Grove Middle School

4159 River Road; Aug. 26

100 - A

Popeye’s

2119 Bemiss Road; Aug. 19

53 - U

Popeyes

2119 Bemiss Road; Aug. 20

100 - A

Quality Inn at the Valdosta Mall

1705 Gornto Road; Aug. 10

100 - A

Rascals

4875 Highway 41 N.; Aug. 27

91 - A

Red Owl Coffee, Golden Dart Coffee Enterprises, LLC

4100 North Valdosta Road; Aug. 14

100 - A

Rick’s Cafe`

1550 Commerce Drive; Aug. 20

94 - A

Rico’s Tacos

250 N. St. Augustine Road; Aug. 26

96 - A

Smoothies By Vhee Mobile Unit

2027 N. Ashley St.; Aug. 19

100 - A (Initial)

Sonny’s BBQ

1701 Norman Drive; Aug. 19

91 - A

Starbucks

3316 N. Ashley St.; Aug. 20

94 - A

Subway

602 N. Ashley St.; Aug. 20

100 - A

Subway

4622 Bemiss Road; Aug. 12

94 - A

The Canopy at Azalea Grove

6002 N. Oak St.; Aug. 26

91 - A

The Mix Frozen Yogurt & Ice Cream

1803 Jerry Jones Drive; Aug. 14

100 - A

The Pepi Companies

4380 Old U.S. Hwy. 41 North, Hahira; Aug. 7

100 - A (Initial)

Uncle Carlo’s Italian Restaurant

1024 Lakes Boulevard; Aug. 11

100 - A (Initial)

Valdosta-Lowndes County Conference Center

1 Meeting Place; Aug. 10

100 - A

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